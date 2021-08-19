Евразийская интеграция. Как сделать процесс продуктивным и выгодным для всех

Сегодня в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят ключевые моменты интеграции. В преддверии события журналист 24.kg поговорил с главным экономистом Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгением Винокуровым о том, как сделать процесс более продуктивным.

— С какими результатами ЕАЭС пришел к 2021 году? Какие, на ваш взгляд, были самые значительные события?

— В первой половине 2010-х евразийская интеграция сделала большой рывок. Введен общий таможенный тариф, сняты внутренние таможенные границы, созданы евразийские интеграционные институты.

В 2015 году создали полноценный Общий рынок труда — по уровню пользы для конкретных людей, возможно, самое большое достижение евразийской интеграции. Евгений Винокуров

Успехи были и в последние годы — достигнут прогресс по единому техническому регулированию, принят Таможенный кодекс, сформировано общее пенсионное пространство, подписаны первые соглашения о свободной торговле.

Но в целом темпы евразийской интеграции ощутимо снизились.

Сложные процессы согласования по формированию секторальных общих рынков ведутся на уровне профильных ведомств и на площадках органов ЕАЭС. Есть проблемы с реальным содержанием в пакетах документов по общим рынкам.

— С чем вы это связываете?

— Фаза становления пройдена и дальнейшие шаги интеграции требуют больше времени, усилий, политической воли. Сейчас нужно думать над активизацией взаимной торговли, продвижением товаров ЕАЭС на внешних рынках, оперативном устранении внутренних препятствий в торговле, проведении цифровых изменений, достройке общих рынков.

Эти и другие вопросы рассмотрят на очередном заседании Евразийского межправительственного совета на уровне премьер-министров 19-20 августа.

— Как ЕАЭС преодолел пандемию?

— Пандемия COVID-19 еще раз показала важность сотрудничества и координации усилий всех стран ЕАЭС. Именно в таких ситуациях должна проявляться эффективность интеграционного объединения. Страны ЕАЭС и наднациональные органы союза приняли совместные меры по предупреждению и преодолению негативных последствий пандемии. В том числе создали условия для поставки необходимых медицинских препаратов и оборудования, тиражированию и расширению производства вакцин на территории ЕАЭС. Безусловно, не все удары по людям и бизнесу удалось нейтрализовать или смягчить.

Миграционный прирост в Россию в пандемийный год из стран СНГ сократился примерно в 2 раза, из Кыргызстана — в 10 раз.

Сокращение числа мигрантов из-за их сезонного отъезда и закрытия границ привело к дефициту рабочей силы в строительстве, ЖКХ, курьерской доставке и такси. Это увеличило издержки и подтолкнуло рост цен. Аналогичные трудности с возвратом на обучение в вузах России испытывали более 100 тысяч студентов из Центральной Азии. Многие так и не смогли вернуться.

Страдает социальная интеграция, которая достигается только в живом общении. Евгений Винокуров

Союзу можно было подумать над внедрением полноценной программы образовательных (академических) обменов. Мы в ближайшее время опубликуем аналитическую разработку по созданию в ЕАЭС программы образовательных обменов имени Шокана Валиханова с распределением затрат на обучение между вузом, семьей и государством и приоритетом на подготовке инженерных кадров.

— На чем стоит сделать акцент, чтобы избавиться от проблем или хотя бы снизить их влияние?

— Нельзя упускать из виду и системную повестку евразийской экономической интеграции, по которой есть достижения. Есть несколько задач, реализация которых принесет бизнесу и гражданам стран ЕАЭС наибольшую пользу. Во-первых, это достройка общих рынков и обеспечение максимально полного применения Единого таможенного тарифа. Конечной целью может стать максимальный охват общего рынка как по товарам, так и по услугам. А это подразумевает реальные общие рынки электроэнергии, углеводородов, фармацевтики, финансовых услуг. Объем работы здесь колоссальный, особенно с учетом необходимости фокусировки общих рынков на устойчивое и опережающее экономическое развитие стран союза.

Нужно работать над ликвидацией/унификацией нетарифных барьеров. Это необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик стран ЕАЭС. Евгений Винокуров

По данным ЕЭК, за 2016-2020 годы на внутреннем рынке ЕАЭС устранили примерно 85 процентов барьеров. Но значительная их часть просто не попадает в мониторинг. Ведь эти барьеры остаются неформализованными, что создает трудности для выработки механизмов по их преодолению.

На практике нетарифные барьеры препятствуют торговле сильнее, чем в общем-то невысокие импортные пошлины.

Без успешной борьбы с нетарифными барьерами эффективность единого таможенного пространства резко снижается. Устранение трансграничных барьеров между странами союза, наряду с привлечением долгосрочных инвестиций в основной капитал, обеспечит дополнительные стимулы для развития промышленной кооперации, выпуска продукции, в том числе ориентированной на экспорт.

— Сейчас много говорят о сквозных интеграционных проектах системного характера. Действительно ли стоящая вещь?

— Да. В первую очередь они нужны в транспортно-логистическом комплексе, электроэнергетике (включая возобновляемые источники энергии) и информационно-коммуникационных технологиях. Такие проекты реализуют сразу несколько стран. К тому же это проекты, «сшивающие ткань» экономик ЕАЭС и меняющие облик отраслей и рынков за счет инфраструктурного характера.

Стимулируя создание таких проектов, которые по-прежнему в дефиците, важно изначально ориентировать их на оказание благотворного долгосрочного экологического и социального воздействия на национальные экономики. Евгений Винокуров

— Как вывести продукцию ЕАЭС на внешние рынки?

— Встраивание в глобальную экономику и цепочки добавленной стоимости — отдельная важнейшая задача. Здесь ЕАЭС может сильно помочь. Достижение странами союза более благоприятных условий доступа на внешние рынки в долгосрочной перспективе поможет повышению благосостояния на всем пространстве ЕАЭС. Это обеспечивается через торговлю, инвестиции, технологическое сотрудничество и другие инструменты, «вшитые» в соглашения о свободной торговле. После начальной «тренировки» на небольших торговых партнерах на повестку дня можно поставить прорывы с более крупными и значимыми для экономик стран ЕАЭС партнерами, например с Южной Кореей.

Целесообразно активно включиться в глобальную климатическую повестку для укрепления внешней конкурентоспособности товаров стран ЕАЭС.

Нужно разрабатывать проекты и программы, направленные на социальную интеграцию, например в здравоохранении, образовании, научно-техническом сотрудничестве, экологии, культуре, истории и туризме. Тем самым будут решаться задачи социального взаимодействия — формирования понятной для населения «общественной ткани» интеграции.

Для поступательного развития интеграционных процессов нужно регулярно проводить мониторинг реальных потребностей бизнеса и населения и непрерывно адаптироваться под них. В конечном счете, интеграция только тогда успешна, когда отвечает чаяниям граждан и бизнеса и улучшает их благосостояние и качество жизни.