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Экономика

Морковь подешевела, мука подорожала. Как изменились цены на продукты в августе

Государственное агентство антимонопольного регулирования продолжает мониторинг цен на основные продукты питания и другие товары. Как изменилась стоимость основных продуктов питания и товаров за последний месяц рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, за отчетный период повышение цен на рынках отмечается на муку пшеничную I и II сортов — до 2,5 процента, бензин А-80 — 4 процентов, Аи-92 — 5,3 процента, дизельное топливо — 4,4 процента.

Снижение цен на рынках отмечается на сахар-песок — 1,4 процента, масло подсолнечное рафинированное — 5,4 процента, картофель и морковь — до 27,1 процента, яйцо куриное — 1,9 процента.

«Высокий уровень инфляции в Кыргызстане обусловлен, прежде всего, импортозависимостью нашей страны от товаропроизводящих Казахстана, Беларуси, России и резким ростом цен в этих государствах. То есть на уровень инфляции сильно повлияло удорожание продуктов питания, особенно поступающих к нам извне», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204005/
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