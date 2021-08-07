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Экономика

Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неурожайного года

Бизнес-сообщество агропромышленного комплекса инициировало предоставление сельхозпроизводителям каникул по погашению основного долга по кредитам в связи с неурожайным годом. Об этом сообщает Ассоциация агропромышленного комплекса.

Бизнес-сообщество обратилось к президенту Садыру Жапаров и кабинету министров с просьбой предоставить сельхозпроизводителям каникулы по погашению основного долга по кредитам в связи с неурожайным годом. Они отмечают, что в 2021-м в Кыргызстане сложились неблагоприятные климатические условия (низкое накопление влаги в почве в осенне-зимний период, поздняя весна, маловодье). 

Эти факторы сформировали негативный тренд в урожайности практически по всем сельскохозяйственным культурам. В связи с низким урожаем сельхозпроизводители испытывают финансовые трудности.

«Многие фермеры для своей деятельности берут кредиты. Поэтому мы обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать кредитным организациям КР предоставить сельхозпроизводителям каникулы по погашению основного долга по кредитам с соответствующим их продлением. Такой шаг снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей в неурожайный год и окажет позитивную роль в стабилизации ситуации в сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнули в ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203384/
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7 августа, суббота
11:49
Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неурожайного года Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неу...
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