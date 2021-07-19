Ценовой беспредел. Как в аграрном Кыргызстане дорожают продукты

В Кыргызстане продолжается стремительный рост цен на продукты питания. В магазины и на базары просто страшно заходить. Не знаешь, какой «сюрприз» тебя ждет на этот раз. И даже наступление лета ситуацию не меняет.

Дорогие овощи и фрукты

По данным Национального статистического комитета, с начала года цены в Кыргызстане выросли на 7,3 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подорожали сразу на 11 процентов, алкоголь и сигареты — на 7,7 процента, непродовольственные товары — на 4,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,2 процента.

Больше всего подорожал картофель, овощи, растительное масло и сахар.

В июне по сравнению с маем цены выросли на 2,3 процента. При этом продолжили дорожать картофель (на 29,3 процента), свежие овощи (на 17,9 процента) и фрукты (на 8,4 процента). К тому же выросли цены на импортную гречку (на 11,1 процента) и хлопковое масло (на 4 процента).

Государственное агентство антимонопольного регулирования зафиксировало, что за последнюю неделю в Кыргызстане также подорожали пшеница, мука и хлеб.

Кроме того, розничные цены на мясо в среднем за год повысились почти на 36 процентов. Говядина подорожала на 30,3 процента, а баранина — на 41,12 процента. И это в республике, которую чиновники всех мастей называют аграрной, где выращивают те самые свежие овощи и фрукты, разводят скот.

Но нет. На практике оказывается, что Кыргызстан не обеспечивает себя продуктами. Почти весь товар мы завозим извне. А на мировых рынках цены бьют рекорды. Плюс национальная валюта в прошлом году подешевела на 18 процентов.

Стоимость корзины выросла на треть

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что с начала года стоимость нашей продуктовой корзины снизилась только на 120 сомов.

Но произошло это из-за снижения цен только на четыре вида продуктов: огурцы, перец, помидоры и яйца. Остальные наименования товаров в нашей корзине за полгода подорожали.





В прошлом году к середине лета стоимость корзины стабильно была ниже 4 тысяч сомов. Аналогичная картина была в 2019-м.

По сравнению с прошлым годом стоимость корзины на начало июля 2021 года оказалась выше на 1,2 тысячи сомов.

Получается, что за год цена основного набора продуктов выросла на треть. Такой же рост отмечен и по сравнению с ценами 2019 года.

В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 3,5-4,5 тысячи сомов. В 2021-м же она стабильно держится на уровне 4,9-5 тысяч сомов и выше.

Дефицитная морковь и импортные груши

Больше всего за последние полгода в стране подорожали свежие овощи и фрукты. Явление крайне странное. С потеплением ждешь падения стоимости продуктов. Но только не в этом году.

Больше всего за полгода подорожала морковь — в 5,3 раза.

Традиционно высокой остается цена на яблоки и груши. То ли в стране перестали выращивать эти фрукты, то ли такой неурожай случился, что их завозят из других стран. Но факт остается фактом. Ни яблоки, ни тем более груши за последний год практически не изменились в цене.

А вот картофель, наоборот, летом и весной оказался гораздо дороже, чем зимой.





Подорожали, конечно, и импортные товары. То же растительное масло и гречка. Но тут ситуация объяснима. В России неурожай и нехватка продукта. А потому они сначала обеспечивают свой рынок, а потому уже отправляют товар на экспорт. Ограниченность товара и рождает его высокую цену.

Цены могут еще вырасти

В Евразийском банке развития отмечают, что в мае рост цен в Кыргызстане ускорился из-за эффекта низкой базы предыдущего года. Этот фактор будет удерживать инфляцию на повышенном уровне до середины осени 2021 года. Наряду с этим инфляционный фон в республике поддерживается ростом цен на растительное масло, сахар и нефть на мировых рынках.

Восстановление потребительского спроса оказывает дополнительное давление на внутренние цены. ЕАБР

При этом по итогам года эксперты прогнозируют замедление инфляции до 7,7 процента. Это связано с тем, что давление на цены со стороны мировых рынков продовольствия и нефти начнет ослабевать во второй половине года.

В 2022-2023 годах ожидается замедление темпов роста цен. Это станет возможным в условиях стабильности номинального курса сома по отношению к доллару США. При этом ситуация на мировых рынках продовольствия может оказать нейтральное влияние на динамику внутренних цен. Давление со стороны рынка нефти также ослабнет в среднесрочной перспективе.

В результате инфляция в 2022 и 2023 годах составит 4,4 и 5,4 процента соответственно.

«Несмотря на замедление темпов роста индекса потребительских цен, проинфляционные риски в Кыргызстане все еще сохраняются. Мировые транспортно-логистические цепочки функционируют не в полной мере, что увеличивает издержки производителей. Восстановление промышленного производства в мире отчасти сдерживается нехваткой комплектующих. В сочетании с активным ростом потребительского спроса инфляционные риски нарастают», — предупредили в ЕАБР.