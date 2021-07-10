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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 10 июля. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали гречка, огурцы, лук, морковь, яблоки, молоко и рыба. А вот подешевели картофель, помидоры, перец, груши, сахар и растительное масло.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 103 сома — до 4 тысяч 828 сомов.

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Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 558 сомов. Отметим, что третью неделю подряд стоимость корзины ниже 5 тысяч сомов. При этом по итогам этой недели она оказалась почти такой же, как в конце июня. А вот с начала года цена нашей корзины снизилась на 223 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Первый подорожал в июне впервые за последние полтора года. А цена на капусту начала падать с появлением урожая этого года.

Продолжает бить рекорды морковь, которая после небольшого снижения на прошлой неделе снова выросла в цене. С наступлением лета скачут цены на свежие овощи и фрукты. От этого и меняется стоимость корзины. К тому же стабильно дорожает гречка. За месяц ее стоимость выросла более чем на четверть.

Отметим, что за прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200460/
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