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Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 26 июня. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали только гречка и растительное масло. Подешевели — картофель, огурцы, помидоры, перец, лук, капуста, яблоки, груши, бананы.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 320 сомов — до 4 тысяч 829 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 559 сомов.

Впервые за последние четыре месяца ее стоимость оказалась ниже 5 тысяч сомов. С начала года корзина подешевела на 222 сома.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб, хоть цена на него и выросла на 1 сом впервые за последние полтора года. Продолжает бить рекорды морковь, цена на которую достигла 91 сома за килограмм. За месяц она подорожала в четыре раза. С наступлением лета скачут цены на свежие овощи и фрукты. За неделю резко подорожала и гречка — сразу на 20 сомов.

За 2020 год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198877/
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