Заправки оштрафовали за нарушение порядка реализации нефтепродуктов

Государственная налоговая служба по результатам контрольных мероприятий выписала штрафы пяти АЗС за нарушение порядка реализации нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок установлено, что ряд АЗС («Ред петролеум», «Газпром нефть Азия», «Партнер нефть», «Роснефть», «Тренд ойл») не передавал в Налоговую службу в онлайн-режиме код реализуемого товара (код ТН ВЭД ЕАЭС). Их оштрафовали на 175 тысяч сомов.

Напомним, автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» должны применять автоматизированную систему управления и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество, цена за литр , итоговая цена) и передачи этих данных в налоговый орган в онлайн-режиме.

За нарушение порядка реализации нефтепродуктов на заправках на индивидуального предпринимателя налагается штраф в размере 12,5 тысячи сомов, на юридическое лицо — 35 тысяч.