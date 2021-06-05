«Совкомбанк» приглашают к сотрудничеству с Кыргызстаном

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат и первого заместителя министра экономики и финансов КР Данияра Иманалиева с акционером — заместителем председателя правления ПАО «Совкомбанк» Алексеем Панферовым. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Обсуждены конкретные перспективы сотрудничества Кыргызстана с одним из крупнейших частных банков России, активы которого составляют 1,6 триллиона рублей (8-е место по России). Среди преимуществ ПАО «Совкомбанк» выделены применение специальной линейки беззалоговых кредитов, маржинальное кредитование, финансирование развития бизнеса, адресное проектное финансирование.

«На переговорах были освещены приоритетные инвестиционные вопросы КР, затронута ситуация вокруг рудника Кумтор, озвучены некоторые итоги работы Государственной комиссии по изучению деятельности золотодобывающего предприятия «Кумтор Голд Компании», сделан акцент на нарушение со стороны данной компании экологических требований и природоохранного законодательства, что привело к значительному экологическому ущербу ледникам и региону в целом», — говорится в сообщении.

Алексей Панферов подчеркнул, что «Совкомбанк» проводит политику устойчивого развития с учетом социальных и экологических аспектов на фоне участия банка в финансовой инициативе программы ООН по окружающей среде. Более того, отмечено, что в Наблюдательном совете банка сформирован комитет по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению, одним из направлений работы которого является размещение «зеленых облигаций» крупных эмитентов.

«Алексей Панферов выразил интерес в рассмотрении вопросов финансирования IT-стартапов в Кыргызстане, а также в изучении возможностей поддержки IT-специалистов и проектов», — отметили в посольстве.