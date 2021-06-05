Майские цены на продукты достигли рекордных показателей за последние 10 лет

Рост цен на продовольствие в мае стал рекордным за последние 10 лет, и это несмотря на то, что мировое производство зерновых может достичь тоже беспрецедентно высокого уровня. Об этом сообщают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО за май на 4,8 процента выше апрельского показателя и на 39,7 процента выше показателя мая 2020 года. Одной из главных причин такого роста стал резкий подъем мировых цен на растительное масло, сахар и зерновые.

Он достиг наивысшего значения с сентября 2011-го, которое лишь на 7,6 процента ниже исторического максимума.

Главным фактором повышения цен на зерновые стало подорожание кукурузы — среднее значение цен превысило показатель прошлого года на 89,9 процента. Правда, в мае благодаря благоприятным видам на урожай в США кукуруза несколько подешевела.

Мировые цены на пшеницу также начали снижаться в конце месяца. Но в среднем майские цены были на 6,8 процента выше апрельских. Индекс цен на растительное масло ФАО увеличился в мае на 7,8 процента — за счет повышения цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

При этом, по прогнозам самой же ФАО, в 2021-м в мире будет произведено почти 2 миллиарда 821 миллион тонн зерновых, что на 1,9 процента выше уровня 2020 года. Правда, в ближайшие два года, скорее всего, вырастет и спрос на зерновые, который составит 2 миллиарда 826 миллионов тонн, что на 1,7 процента больше показателя прошлого года. Запасы же зерновых после трехлетнего сокращения вырастут, но очень умеренно — лишь на 0,3 процента.

Подорожал и сахар — на 6,8 процента. Причины — задержки уборочной кампании и ожидание низких урожаев в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире экспортером сахара. Крупные поставки из Индии несколько замедлили рост цен, но не смогли компенсировать негативные факторы.

Цены на мясо в мае выросли на 2,2 процента — главным образом за счет увеличения импорта в Китай, а также роста внутреннего спроса на мясо птицы и свинину в ведущих регионах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился на 1,8 процента из-за активного импортного спроса на снятое и цельное сухое молоко.