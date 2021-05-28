Единые требования на пальмовое масло могут ввести в ЕАЭС с 2025 года

С 2025 года в странах Евразийского экономического союза планируют ввести требования к использованию пальмового масла. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил министр технического регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

По его словам, пальмовое — распространенное масло, которое используют для производства многих товаров, в том числе для детского питания. Качественное пальмовое масло, которое произведено при соблюдении всех технологий, имеет широкое применение. Но при его нагревании выделяются глицидиловые эфиры жирных кислот, которые негативно влияют на здоровье.

Наши страны принимают меры, чтобы установить требования по применению пальмового масла, чтобы сделать его безопасным. Речь о подготовке промышленности, испытательного комплекса, проведении исследований. Виктор Назаренко

«Это внушительный комплекс работ. Несмотря на то что требования еще не введены, ЕЭК активно работает над технологией, методическими документами и оснащением испытательного комплекса», — отметил он.

«Первый шаг — введение требований в единые санитарные требования и мониторинг их применения. Для того чтобы вести контроль, надо внести изменения в техрегламент. Сейчас вносятся изменения в три технических регламента — о масложировой продукции, о пищевой продукции и о специализированных видах пищевой продукции. Ввести эти требования возможно с 2025 года. Конечно, мы хотим, чтобы сроки приближались быстрее, но это зависит от позиции государств», — заключил Виктор Назаренко.