Эксперт сомневается, что Кыргызстан выиграет суд у «Центерры» по Кумтору

«Проблемой кыргызстанской стороны является то, что они будут участвовать в судебных разбирательствах после фактического отъема рудника», — заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов, комментируя вопрос, чем могут закончиться судебные споры вокруг самого крупного золоторудного месторождения в Кыргызстане.

По мнению эксперта, нельзя делать однозначные выводы о том, что какая-то из конфликтующих сторон «имеет стопроцентные гарантии выигрыша в арбитражном суде по «Кумтору». Однако он уверен, что есть ряд ключевых обстоятельств, опираясь на которые можно спрогнозировать исход конфликта между властью Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc.

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«В Бишкеке предсказуемо не озвучивают свои доводы, благодаря которым, как они считают, судебное решение может быть принято в пользу государства. Это разумная позиция. Однако если их претензии строятся на мнении о том, что канадские инвесторы «нарушили один из пунктов соглашения по экологии», исход дела предсказуем», — сказал Руслан Шамгунов.

Проблемой кыргызстанской стороны является то, что они будут участвовать в судебных разбирательствах после «фактического отъема рудника».

«Юристам Кыргызстана придется доказывать, что действия властей были законными, так как инвесторы нарушили законы страны. Если же претензии будут касаться одного или нескольких пунктов соглашения о разработке месторождения, то максимум, что Бишкек сможет добиться, — выплату штрафа для возмещения ущерба. Если решение суда будет именно таким, начнется самое интересное», — предположил эксперт.

В этом случае «действия властей страны по введению внешнего управления на руднике признают незаконными» и уже Бишкеку придется отвечать за это.

«Сильно сомневаюсь, что власти Кыргызстана выиграют суд. Если так и случится, то штрафы и санкции коснутся непосредственно страны. Я очень сомневаюсь, что Бишкек сможет выплатить штраф канадцам за срыв работы и компенсацию за упущенную прибыль», — пояснил он.