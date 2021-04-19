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Экономика

Цены на сахар. «Каинды-Кант» снизит отпускную стоимость продукта

Оптово-отпускная цена сахара снижена заводом «Каинды кант» до 57 сомов за килограмм. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.

ОАО «Каинды-Кант» является субъектом-доминантом и включено в Государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение по сахару. По итогам переговоров завод готов осуществлять все необходимые мероприятия как по обеспечению республики сахаром, так и по недопущению необоснованного повышения цен. В ближайшее время планируется снизить отпускную цену еще на 50 тыйынов.

Кроме того, ОАО «Каинды-Кант» отпускает сахар четырем торговым сетям («Народный», «Глобус», «Фрунзе», «Ярмарка»), подписавшим соглашение по сдерживанию цен на социально значимые товары. Им сахар продается по отпускной цене 54 сома за килограмм. Соглашение действует до 1 июня, но завод готов пролонгировать его.

По сравнению с прошлым годом сахар подорожал на 45,9 процента.

«Годовая потребность Кыргызстана в сахаре составляет 100-110 тысяч тонн. Отечественное производство сахара покрывает 50-60 процентов потребности. Остальное завозится из России, Беларуси, Украины и других стран. С осени прошлого года цены на сахар стали резко расти. Это было связано с неурожаем сахарной свеклы в России из-за засухи. Цены в России начали расти, что неизбежно отразилось на ценовой ситуации в Кыргызстане», — отметили в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190677/
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