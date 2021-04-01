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Экономика

Страны ЕАЭС будут помогать друг другу с поставками продуктов

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках государств ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими.

При поступлении в ЕЭК инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу. Будут также формироваться параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли.

«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших государств», — отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188359/
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