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Экономика

Россия и Кыргызстан подписали меморандум о поставках сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков провели рабочую встречу. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. По словам Дмитрия Патрушева, товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между государствами за 2020 год увеличился почти на 11 процентов и превысил $350 миллионов.

Положительная динамика наблюдается как по экспорту российской продукции в Кыргызстан, так и по импорту в Россию.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ряд приоритетных направлений дальнейшей совместной работы. В частности, главы аграрных ведомств обсудили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Текст документа согласован, и сейчас российская сторона проводит процедуры, необходимые для его подписания.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что заключение данного соглашения создаст дополнительные условия для развития сотрудничества между нашими странами в области рыбного хозяйства.

По итогам встречи Дмитрий Патрушев и Аскарбек Джаныбеков подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок сельхозпродукции. Как отметил глава Минсельхоза России, этот документ будет способствовать расширению товарооборота в сфере агропромышленного комплекса, а также укреплению дружественных российско-кыргызских отношений.

Переговоры руководителей профильных ведомств прошли в рамках первого официального визита президента КР Садыра Жапарова в Россию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184544/
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