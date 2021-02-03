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Экономика

С января 2021 года установлены новые ставки акциза на табачную продукцию

С января 2021 года установлены новые ставки акцизного налога на табак. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Ставки повышаются каждый год для защиты здоровья граждан страны от вредного воздействия табака, а также гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

Ставка акциза на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы увеличена с 1 тысячи 750 сомов до 2 тысяч сомов за 1 тысячу штук, с 1 января 2022 года эта сумма увеличится на 250 сомов.

Сумма акциза на сигариллы за 1 тысячу штук в этом году будет составлять 1,4 тысячи сомов вместо 1 тысячи 220 сомов в 2020-м, с 2022 года — 1 тысяча 610 сомов.

Ставка акциза на одну сигару увеличилась на 25 сомов по сравнению с прошлым годом и составила 175 сомов. В 2022-м она увеличится еще на 25 сомов.

Сумма налога на 1 килограмм табака и изделия с нагреваемым табаком в 2021 году составила 700 сомов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 90 сомов, а с 1 января 2022-го составит 800 сомов.

Акциз на 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет повышен с 1 сома до 1,25 сома. С 1 января 2022 года сумма составит 1,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182108/
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