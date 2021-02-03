С января 2021 года установлены новые ставки акциза на табачную продукцию

С января 2021 года установлены новые ставки акцизного налога на табак. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Ставки повышаются каждый год для защиты здоровья граждан страны от вредного воздействия табака, а также гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.
Ставка акциза на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы увеличена с 1 тысячи 750 сомов до 2 тысяч сомов за 1 тысячу штук, с 1 января 2022 года эта сумма увеличится на 250 сомов.
Сумма акциза на сигариллы за 1 тысячу штук в этом году будет составлять 1,4 тысячи сомов вместо 1 тысячи 220 сомов в 2020-м, с 2022 года — 1 тысяча 610 сомов.
Ставка акциза на одну сигару увеличилась на 25 сомов по сравнению с прошлым годом и составила 175 сомов. В 2022-м она увеличится еще на 25 сомов.
Сумма налога на
Акциз на 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет повышен с 1 сома до 1,25 сома. С 1 января 2022 года сумма составит 1,5 сома.