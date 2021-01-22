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Экономика

Перестала действовать андемпинговая пошлина на железнодорожные колеса из Украины

Антидемпинговая мера в отношении железнодорожных колес из Украины прекращает свое действие с 22 января 2021 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Пошлина применялась с 22 января 2016-го для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза.

В 2018 году ставка была увеличена с 4,75 до 34,22 процента от таможенной стоимости в связи с усилением демпинговой политики.

С 25 августа 2019-го по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке Евразийского экономического союза в связи с резким ростом спроса.

«Антидемпинговая пошлина способствовала восстановлению производственно-экономических показателей отрасли союза от имевшего место ранее негативного воздействия демпингового импорта из Украины. У производителей сохраняется возможность обратиться в ЕЭК за защитой в случае выявления новых фактов демпинговой практики со стороны иностранных поставщиков. В этой ситуации с нашей стороны будут проведены необходимые процедуры», — отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180800/
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