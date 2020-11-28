14:12
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали картофель, помидоры, перец, лук, бананы и растительное масло. Подешевели — огурцы и молоко.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 57 сомов — до 4 тысяч 372 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 102 сома. Отметим, что второй месяц подряд ее стоимость превышает 4 тысячи сомов. По итогам этой недели стоимость продуктов практически сравнялась с ценой на корзину в начале 2020 года.

Самыми дешевым продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на первый остается практически без изменений второй год подряд. А вот капуста стала дешеветь после того, как на прилавках появился урожай 2020 года.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174675/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 31 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 3 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 26 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 19 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Центерра&raquo; на&nbsp;Кумторе Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе
Как Кыргызстану выйти из&nbsp;кризиса? Два совета от&nbsp;российского эксперта Как Кыргызстану выйти из кризиса? Два совета от российского эксперта
Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в&nbsp;2,9 миллиарда сомов Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в 2,9 миллиарда сомов
Moody&rsquo;s изменило прогноз по&nbsp;рейтингу Кыргызстана на&nbsp;негативный Moody’s изменило прогноз по рейтингу Кыргызстана на негативный
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
28 ноября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег...
13:47
Выборы президента. Феликс Кулов считает, что они должны пройти 17 января
13:42
Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли
13:17
В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад
13:05
Снегопад в Бишкеке. На очистку улиц вышли 22 единицы спецтехники