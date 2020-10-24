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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели только огурцы, помидоры, груши и молоко. А подорожали мясо, картофель, перец, лук, капуста, яблоки, яйца и растительное масло.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 28 сомов — до 3 тысяч 968 сомов.

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Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 698 сомов. Отметим, что уже четыре месяца стоимость корзины не превышает 4 тысяч сомов. С начала 2020-го продукты подешевели на 368 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на первый остается практически без изменений второй год подряд. А вот капуста стала дешеветь после того, как на прилавках появился урожай 2020-го.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов столицы. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170445/
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