14:26
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 13 июня. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожал только картофель. А вот подешевели огурцы, помидоры, перец, лук, капуста, яблоки и молоко.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 6 июня. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 136 сомов — до 3 тысяч 761,5 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 491,5 сома. Отметим, что вторую неделю подряд ее стоимость ниже четырех тысяч сомов. С начала 2020 года продукты подешевели на 574,5 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на первый остается практически без изменений второй год подряд. Капуста стала дешеветь после того, как на прилавках появились кочаны урожая 2020 года.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы подсчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155788/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 6 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 30 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 23 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 16 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 2 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 25 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 18 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 11 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 4 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
О&nbsp;дешевом топливе. Когда о&nbsp;кыргызстанцах заботится чужое правительство О дешевом топливе. Когда о кыргызстанцах заботится чужое правительство
Проблемы дальнобойщиков на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном: резкий комментарий чиновников Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан. Когда наступит мир на&nbsp;границах? Кыргызстан и Казахстан. Когда наступит мир на границах?
Проблемы на&nbsp;границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС Проблемы на границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
13 июня, суббота
14:05
В Кыргызстане коронавирусом заболели военные медики В Кыргызстане коронавирусом заболели военные медики
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 13 июня. Сколько денег семья тратит на еду
13:03
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
12:53
Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в мошенничестве
12:09
В Ош из Москвы привезли 355 кыргызстанок с маленькими детьми