17:10
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Экономика

На рынке нефтепродуктов Кыргызстана с 1 июля 2020 года вводятся новые требования

Нефтетрейдеры с 1 июля начнут применять электронную товаротранспортную накладную. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, при отгрузках обязаны оформлять через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Этот документ будет содержать сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные сведения.

Такие меры устанавливаются для контроля за оборотом нефти и нефтепродуктов при добыче, производстве, ввозе, реализации на территории страны.

«Использование информационной системы позволит отслеживать перевозку горюче-смазочных материалов, то есть перемещение ГСМ по территории Кыргызстана в режиме реального времени, и упорядочить рынок нефтепродуктов. Система будет отслеживать движение нефтепродуктов с момента ввоза/производства до их реализации конечному потребителю через АЗС. Ее интегрируют в информационную систему «Электронный счет-фактура» для дальнейшего создания единого виртуального склада товаров в КР», — подчеркнули в ГНС.

В Налоговой службе отметили, что так удастся предотвратить нелегальный оборот топлива, что поможет государству в борьбе с теневой экономикой. Принятые меры помогут укрепить позиции законопослушных предпринимателей, создадут условия для честной конкуренции, помогут направить новые бюджетные средства на развитие социальной сферы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155533/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Финпол Кыргызстана закрыл очередные незаконные точки продажи ГСМ
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
Финпол продолжает выявлять стихийные точки торговли топливом на въезде в Бишкек
В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ
Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду
В Кыргызстан с начала года завезли 389,4 тысячи тонн топлива
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве
Цифра дня. 214,7 тысячи тонн топлива ввезли в Кыргызстан за два месяца
Популярные новости
Проблемы дальнобойщиков на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном: резкий комментарий чиновников Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;6&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 6 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Закрытие обменных бюро в&nbsp;Кыргызстане приведет к&nbsp;уходу бизнеса в&nbsp;тень Закрытие обменных бюро в Кыргызстане приведет к уходу бизнеса в тень
Михаил Халитов: Кабмин перекладывает ответственность за&nbsp;экономику на&nbsp;частников Михаил Халитов: Кабмин перекладывает ответственность за экономику на частников
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
10 июня, среда
17:01
Депутаты критикуют ОТРК: дети не знают президента Кыргызстана Депутаты критикуют ОТРК: дети не знают президента Кыргы...
17:01
На рынке нефтепродуктов Кыргызстана с 1 июля 2020 года вводятся новые требования
16:58
Дело Зилалиева. Суд не знает, где хранятся вещественные доказательства
16:55
Мэрия просит одобрить передачу квартиры в собственность Айсулуу Тыныбековой
16:40
Казахстан: Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана