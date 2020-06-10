На рынке нефтепродуктов Кыргызстана с 1 июля 2020 года вводятся новые требования

Нефтетрейдеры с 1 июля начнут применять электронную товаротранспортную накладную. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, при отгрузках обязаны оформлять через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Этот документ будет содержать сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные сведения.

Такие меры устанавливаются для контроля за оборотом нефти и нефтепродуктов при добыче, производстве, ввозе, реализации на территории страны.

«Использование информационной системы позволит отслеживать перевозку горюче-смазочных материалов, то есть перемещение ГСМ по территории Кыргызстана в режиме реального времени, и упорядочить рынок нефтепродуктов. Система будет отслеживать движение нефтепродуктов с момента ввоза/производства до их реализации конечному потребителю через АЗС. Ее интегрируют в информационную систему «Электронный счет-фактура» для дальнейшего создания единого виртуального склада товаров в КР», — подчеркнули в ГНС.

В Налоговой службе отметили, что так удастся предотвратить нелегальный оборот топлива, что поможет государству в борьбе с теневой экономикой. Принятые меры помогут укрепить позиции законопослушных предпринимателей, создадут условия для честной конкуренции, помогут направить новые бюджетные средства на развитие социальной сферы.