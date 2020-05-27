Установлен переходный период для новых регламентов на пищевую продукцию

Установлен переходный период для адаптации производителей к новым требованиям союзного техрегламента на пищевую продукцию. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По ее данным, установлен 12-месячный период для адаптации предпринимателей к исполнению новых норм техрегламента на пищевую продукцию с учетом вступающих в силу с 11 июля 2020 года изменений.
«Продукция, выпущенная в обращение до дня окончания переходного периода, допускается в течение срока ее годности, определенного изготовителем. Установление переходного периода окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности», — подчеркнули в ЕЭК.