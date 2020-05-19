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Экономика

В ЕАЭС упростили правила перевозки продуктов и непродовольственных товаров

В Евразийском экономическом союзе упростили требования при транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

«Мы наблюдаем последовательную работу коллег из России, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Ранее в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке стран объединения департамент функционирования внутренних рынков ЕЭК выявил, что российская сторона предъявляет дополнительные требования к перевозке пищевой продукции, которая является объектом регулирования технического регламента союза «О безопасности пищевой продукции».

Согласно союзному техрегламенту, перевозка различных групп товаров одновременно допускается.

Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции. Проведены консультации с представителями ведомств, участвующими в регулировании процесса такой транспортировки. Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153263/
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