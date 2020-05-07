Льготные кредиты бизнесу. Деньги наши из сэкономленных госрасходов

На первом этапе на счете антикризисного фонда предусмотрено аккумулирование не менее 14 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в целом в течение 2020-2021 годов ожидается собрать 40 миллиардов сомов. Для аккумулирования средств предусмотрены как внутренние, так и внешние источники.

В том числе деньги будут собирать за счет оптимизации госрасходов и реструктуризации госдолга.

Будут также задействованы средства Кумтора.

«По внешним источникам достигнута договоренность о финансировании с Немецким банком развития (Kfw), Европейским инвестиционным банком. Продолжаются переговоры с другими донорами. В том числе планируется привлечь средства Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР).

«РКФР в целом проводит собственную программу финансирования. Но мы хотели бы привлечь временно свободные и неиспользуемые средства фонда», — подчеркнул Эркин Асрандиев.