Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты

С 13 марта сотрудники Госагентства антимонопольного регулирования выдали более 100 предписаний и штрафов по завышению цен на социально значимые продукты питания. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Шухрат Сабиров.

По его словам, 30 материалов переданы в Финпол для проведения досудебного производства.

Шухрат Сабиров напомнил, что в начале апреля внесены изменения в Кодекс о нарушениях.

«Статью 218 дополнили пунктом «Необоснованное завышение цен на продукты питания, на которые введено государственное регулирование, совершенное в условиях ЧП и ЧС», влечет наказание в виде штрафа пятой категории: для физических лиц — 10 тысяч сомов, для юридических — 28 тысяч», — отметил он.

Напомним, 13 марта вышло постановление правительства о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания. В перечне 11 наименований.