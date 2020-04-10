16:23
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты

С 13 марта сотрудники Госагентства антимонопольного регулирования выдали более 100 предписаний и штрафов по завышению цен на социально значимые продукты питания. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Шухрат Сабиров.

По его словам, 30 материалов переданы в Финпол для проведения досудебного производства.

Шухрат Сабиров напомнил, что в начале апреля внесены изменения в Кодекс о нарушениях.

«Статью 218 дополнили пунктом «Необоснованное завышение цен на продукты питания, на которые введено государственное регулирование, совершенное в условиях ЧП и ЧС», влечет наказание в виде штрафа пятой категории: для физических лиц — 10 тысяч сомов, для юридических — 28 тысяч», — отметил он.

Напомним, 13 марта вышло постановление правительства о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания. В перечне 11 наименований.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149741/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля
Выездные кассы организовали для охвата населения банковскими услугами
Из-за возросшей нагрузки в сети MegaCom произошел сбой
В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера Джека Ма
Штаб: Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа
Комендант Оша рассказал, кому и сколько выдано пропусков
Карантин в Бишкеке. Пять видов мошенничества: как не стать их жертвой
Глава МВФ предрекла худший экономический кризис за сто лет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке подорожали хлеб, сахар и&nbsp;картофель В Бишкеке подорожали хлеб, сахар и картофель
Правительство утвердило антикризисный план и&nbsp;ищет средства для поддержки бизнеса Правительство утвердило антикризисный план и ищет средства для поддержки бизнеса
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 апреля
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел еще на&nbsp;1&nbsp;сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 1 сом
Бизнес
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
10 апреля, пятница
16:19
Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД объявят выговор Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД...
16:13
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
16:10
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
16:06
Сооронбай Жээнбеков призвал глав тюркоязычных государств помочь мигрантам
15:53
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты