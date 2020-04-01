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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты

Евразийская экономическая комиссия приступает к реализации второго пакета мер в связи с распространением COVID-19. Такое решение принято по итогам заседания коллегии ЕЭК.

В частности, будет установлен временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Вывоз продуктов запрещается до 30 июня 2020 года.

Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», — подчеркнули в комиссии.

Ранее решением ЕЭК от уплаты таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕАЭС освободили средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения их целевого назначения национальными уполномоченными органами в сфере здравоохранения. Освобождение от уплат ввозных таможенных пошлин действует до 30 сентября.

Кроме того, введен временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. В числе таких товаров вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

«Решения, связанные с мерами реагирования на распространение коронавируса, будут обсуждаться во внеочередном порядке и вступать в силу в 10-дневный срок с даты их публикации на сайте ЕЭК. Продолжается работа по дополнению списков товаров, которые будут ввозиться в союз беспошлинно. В них могут войти товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты. Такой дополнительный перечень намечено обсудить на заседании совета ЕЭК 3 апреля», — заключили в комиссии.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148746/
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