Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Сколько семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели хлеб, молоко и растительное масло. Подорожали картофель, огурцы, помидоры, и перец.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 39 сомов — до 4 тысяч 795 сомов.

Мы еженедельно ходим в один супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 525 сомов. С начала февраля в Бишкеке значительно подорожал перец. На сегодня по стоимости он на втором месте по дороговизне после мяса. За последние семь дней он подорожал еще на 42 сома.

Отметим, что второй месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке вышел 4 тысяч сомов. С начала года стоимость продуктов выросла на 459 сомов. За февраль - на 138 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины остаются хлеб и лук, хотя с начала года они и выросли в цене.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.