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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Сколько семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке немного подешевело растительное масло. Продолжили расти цены на свежие помидоры и впервые за последний месяц подорожали бананы и яйца. Это в итоге и привело к небольшому повышению стоимости корзины.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 43 сома — до 4 тысяч 756 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 486 сомов. С начала февраля в Бишкеке значительно выросла цена на перец. На сегодня по стоимости он на втором месте по дороговизне после мяса. Кроме того, вторую неделю подряд в столице дорожают свежие помидоры.

Отметим, что третий месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке вышел 4 тысяч сомов. При этом с начала года стоимость продуктов выросла на 420 сомов. По сравнению с первой неделей февраля корзина подорожала только на 68 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя с начала года они и выросли в цене.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145687/
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