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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 29 февраля. Сколько семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели перец, молоко и растительное масло. Подорожали огурцы, помидоры и груши.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 85 сомов — до 4 тысяч 713 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 443 сома. С начала февраля в столице значительно выросла цена на перец. На сегодня по стоимости он на втором месте по дороговизне после мяса. За последние семь дней резко выросла цена на груши — сразу на 41 сом.

Второй месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке выше 4 тысяч сомов. С начала года стоимость продуктов выросла на 377 сомов. За февраль цены выросли так, что корзина подорожала на 197,5 сома.

Стоит отметить, что общая стоимость продуктовой корзины после небольшого снижения в предыдущие две недели сейчас снова стала дорожать. Происходит это за счет роста цен на свежие овощи и фрукты.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя с начала года они и выросли в цене.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай —200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145026/
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