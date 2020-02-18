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Экономика

Продукции «Изготовлено в Кыргызстане» все магазины должны выделить стеллажи

Всем магазинам и торговым сетям вне зависимости от формы собственности предписано выделить полки для товаров отечественного производства. Новые правила торговли последовали после внесения изменений в постановление правительства «Об упорядочении торговой деятельности на территории КР», сообщают в Министерстве экономики.

Уточняется, что в торговых залах свыше 50 квадратных метров должны быть отдельные стеллажи с товарами кыргызского производства и с шелфтокером «Изготовлено в Кыргызстане».

В торговых залах площадью от 100 до 200 квадратных метров в каждом товарном ряду над полками с товарами отечественного производства должны быть установлены легкие рекламные конструкции.

В торговых залах площадью свыше 200 квадратных метров должны быть установлены информационные указатели, вывески, шелфтокеры и баннеры «Изготовлено в Кыргызстане».

По мнению чиновников Минэкономики, такие меры по импортозамещению повысят долю продаж отечественных товаров в торговых сетях.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143886/
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