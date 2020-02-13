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Экономика

Цифра дня. 102 кыргызских компании могут поставлять товары в страны ЕАЭС

102 отечественных предприятия включили в Реестр предприятий, которые могут осуществлять поставки товаров на территорию стран ЕАЭС (Россию и Казахстан). Такие данные приводит правительство КР.

В Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза включены 37 испытательных лабораторий. В том числе 26 государственных и 11 частных.

Из 48 принятых технических регламентов Таможенного союза/ Евразийского экономического союза лаборатории и органы по сертификации аккредитованы по 25. Кроме того, аккредитованы одна ветеринарная и одна фитосанитарная лаборатории в Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143560/
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