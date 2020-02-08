14:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Сколько семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали мясо, макароны, помидоры, перец и растительное масло. Подешевели только молоко и яйца.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 1 февраля. Сколько семья тратит на еду

В итоге стоимость минимального набора продуктов выросла на 172,5 сома — до 4 тысяч 688 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 418 сомов. За последнюю неделю значительно подорожал свежий перец — сразу на 63 сома. Выросла и цена на мясо.

Отметим, что второй месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке выше 4 тысяч сомов. За последние четыре недели продукты подорожали на 339,5 сома.

Самыми дешевыми продуктами в нашей корзине по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя с начала года и они подорожали.

Правительство страны утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай —200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142906/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 1 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 25 января. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 11 января. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 4 января. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
Новогодняя корзина Бишкека на 28 декабря. Сколько семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 декабря. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Сколько семья тратит на еду
Популярные новости
Как будет меняться курс доллара в&nbsp;2020-м. Мнения экспертов Как будет меняться курс доллара в 2020-м. Мнения экспертов
В&nbsp;200 миллиардов 379 миллионов сомов оценили активы энергокомпаний Кыргызстана В 200 миллиардов 379 миллионов сомов оценили активы энергокомпаний Кыргызстана
Кыргызстанцы стали больше денег хранить в&nbsp;сомах Кыргызстанцы стали больше денег хранить в сомах
Ввести мораторий на&nbsp;разработку россыпных месторождений просят активисты Ввести мораторий на разработку россыпных месторождений просят активисты
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
8 февраля, суббота
14:39
Вице-мэр Бишкека обсудит с горожанами Проект детальной планировки Вице-мэр Бишкека обсудит с горожанами Проект детальной...
14:20
Штормовое предупреждение: в горах ожидается сход снежных лавин
14:18
В Бишкеке мужчина представился милиционером и вымогал у бизнесмена деньги
14:10
Суды, депутаты, коронавирус. На что пожаловались президенту делегаты курултая
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Сколько семья тратит на еду