Продуктовая корзина Бишкека на 1 февраля. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.
За неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 107 сомов — до 4 тысяч 515,5 сома.
Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.
За последнюю неделю подешевели только яблоки, бананы и растительное масло. Подорожали макароны, огурцы, помидоры, перец и молоко. Это в итоге и привело к увеличению стоимости корзины.
Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 245,5 сома. Интересно, что с нового года стабильно дорожает картофель. За последний месяц он вырос в цене на 4 сома. Кроме того, высокой остается и цена на гречку, яйца и рыбу.
Отметим, что месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке вышел 4 тысяч сомов. При этом за последние четыре недели стоимость продуктов выросла на 179,5 сома.
Самыми дешевыми продуктами нашей корзины по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя с начала года они и выросли в цене.
Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.
В утвержденный норматив входят хлебопродукты —
Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.
Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.