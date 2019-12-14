Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 60,5 сома — до 4 тысяч 261 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Из-за постепенного увеличения цен на свежие овощи с наступлением первых холодов повышается и стоимость корзины. В последние несколько недель она стабильно превышает 4 тысячи сомов.

За последние семь дней подешевели хлеб, растительное масло и яйца. Подорожали макароны, гречка, картофель, огурцы, перец, морковь, яблоки и рыба. Это и привело к увеличению стоимости корзины. Похожая ситуация складывалась и в 2018-м в преддверии новогодних праздников.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября прошлого года стоимость продуктовой корзины выросла на 991 сом. Такое изменение связано с сезонным фактором. Как только наступают холода, цены на свежие овощи начинают резко расти. Кроме того, осенью вдвое выросла цена на гречку, что также сказалось на общей стоимости корзины.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб, картофель и лук.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.