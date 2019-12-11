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Экономика

Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год на $242,1 миллиона

В январе — октябре 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $2 миллиардов 600 тысяч. Об этом сообщил Национальный банк КР.

В отличие от первых 10 месяцев 2018-го, показатель сократился на $242,1 миллиона. В октябре мигранты перевели в страну $220,4 миллиона. За месяц показатель вырос на $10,5 миллиона, а вот по сравнению с октябрем прошлого года — сократился на $50,7 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 961,4 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $25,9 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $12,6 миллиона. По итогам января — октября этого года наблюдался и отток денежных средств — $438,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $435,1 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2019-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 565,5 миллиона.

По итогам 2018 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.
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