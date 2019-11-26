Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую) на уровне 4,25 процента. Об этом сообщил сайт финансового регулятора.

В республике умеренное восстановление общего уровня цен. Происходит это в основном за счет цен на продовольственные товары. В реальном секторе экономическая активность сохраняется. Увеличение объемов производства наблюдается во всех основных секторах экономики, но основной вклад внесла промышленность. Внутренний спрос демонстрирует сдержанную динамику, тенденция снижения притока денежных переводов в страну обуславливает предпосылки для его ослабления.

«Сохранение стимулирующего характера денежно-кредитной политики способствовало дальнейшему увеличению кредитования экономики и постепенному снижению стоимости кредитных ресурсов для потребителей. Расширяется ресурсная база коммерческих банков. Межбанковский кредитный рынок остается активным. В целом денежный рынок демонстрирует формирование краткосрочных процентных ставок вблизи ключевой. Нацбанк проводит операции по стерилизации избыточной ликвидности. В банковской системе наблюдается тенденция постепенного ее снижения. На внутреннем валютном рынке ситуация стабильная», — подчеркнули в НБ КР.

В этих условиях решили сохранить учетную ставку. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть корректировку проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 23 декабря 2019 года.