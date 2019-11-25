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Экономика

Торговля Кыргызстана с Китаем. Больше всего мы ввозили обувь из резины

В 2017 году Кыргызстан ввез из Китая резиновой или пластмассовой обуви на $747 миллионов. Такие данные приводит сайт Атласа экономической сложности (Atlas of Economic Complexity). Это 14,19 процента от всего объема импорта товаров в Кыргызстан из КНР. 

Atlas of Economic Complexity указывает, что в 2017 году импорт товаров из Китая в Кыргызстан составил $5,3 миллиарда, а экспорт  $84 миллиона.

Интересно, что за три года  с 2014 по 2017-й  ввоз резиновой или пластмассовой обуви увеличился в 3,4 раза.

В 2014 году он составлял лишь 4,18 процента в структуре импорта из КНР. Тогда ее ввезли на $219 миллионов. А вот больше всего мы импортировали мужских невязаных костюмов  $479 миллионов (9,14 процента от всего объема ввоза). 

В структуре импорта в 2017 году существенную долю занимал ввоз женских невязаных пальто (7,92 процента, или $423 миллиона), мужских невязаных пальто (7,15 процента, или $381 миллион), мужских (5,88 процента, или $314 миллионов) и женских (5,24 процента, или $280 миллионов) костюмов и брюк. 

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Экспортировали мы в Китай в основном руды драгоценных металлов (31,32 процента, или $26,3 миллиона), дубленые шкуры крупного рогатого скота и лошадей (21,98 процента, или $18,5 миллиона) и сигары и сигареты (16,73 процента, или $14 миллионов). 

Атлас экономической сложности (Atlas of Economic Complexity) показывает данные о мировой торговле на основе международных статистических данных.
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