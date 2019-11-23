Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась всего на 87,5 сома — до 4 тысяч 78,5 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что после первых же холодов начали расти цены на свежие овощи. При этом стоимость фруктов пока довольно стабильна, хотя назвать ее низкой нельзя.

За последние семь дней цены в нашей корзине остались практически теми же, что и неделю назад. За неделю изменилась стоимость только четырех продуктов. По сравнению с прошлой субботой подешевели огурцы и бананы. Но подорожали помидоры и перец. В итоге немного выросла и общая стоимость корзины.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 808,5 сома. Такое изменение связано с сезонным фактором. С первым похолоданием сразу начали дорожать свежие овощи. Абсолютным рекордом последнего месяца стал рост цены на перец. Всего за семь дней он подорожал сразу на 94 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб, картофель и лук. Самой стабильной остается цена на рыбу.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.