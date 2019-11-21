В Бишкеке на зарплату можно купить в три раза меньше продуктов, чем в Москве

В Бишкеке на среднюю зарплату можно купить в три раза меньше продуктов, чем в Москве. Такие данные по итогам октября 2019 года приводит Национальный статистический комитет.

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на пшеничную муку первого сорта, сливочное масло и баранину. При этом максимальные средние цены на товары первой необходимости зафиксированы в Москве. Исключение составляет только картофель.

В октябре 2019 года среди столиц стран ЕАЭС предельную среднюю розничную цену на картофель ($0,38) зафиксировали в Минске, а минимальную ($0,27) — в Нур-Султане. Самые низкие цены на говядину ($4,33) наблюдались в Минске, муку первого сорта ($0,43) и баранину ($4,35) — в Бишкеке, молоко пастеризованное ($0,67) — в Нур-Султане.

В октябре 2019-го уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко по Бишкеку сложился выше цен в Нур-Султане — на 9,5 процента и Минске — на 5,4 процента. Говядина оказалась дороже на 1,2 процента, чем в столице Казахстана, и на 13,6 процента — чем в столице Беларуси.

Средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень по городу Нур-Султану на 38,3 процента, яйца — на 12,4 процента, картофель — на 3,6 процента.

Анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы показал, что в октябре 2019 года она по всем продуктам в Бишкеке отставала от их уровней в других столицах ЕАЭС. Это связано с низким размером средней заработной платы в столице Кыргызстана.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить около 58 килограммов говядины, тогда как в Москве — в 3,6 раза больше (207 килограммов). В городе Нур-Султане на заработную плату можно приобрести почти 1,5 тонны муки первого сорта, а в Бишкеке — 677 килограммов.