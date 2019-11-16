Продуктовая корзина Бишкека за год подорожала на 17,2 процента

Чуть больше года назад 24.kg начало эксперимент по средней потребительской корзине для Бишкека. За это время ее стоимость менялась неоднократно. Причем даже осенью, когда традиционно дешевеют овощи и фрукты, цены все равно оказались выше уровня 2018-го.

Ценовые рекорды

Самой низкой была стоимость первой корзины, которую мы опубликовали 20 октября 2018 года. Тогда она составила 3 тысячи 270 сомов. К началу ноября 2018 года стоимость корзины выросла почти до 3,5 тысячи сомов. Если сравнить эти данные с показателями этой недели, то получается, что за год стоимость корзины выросла на 587 сомов, или 17,2 процента.

В 2018-м самыми высокими были цены на продукты за десять дней до Нового года. На 22 декабря стоимость продуктовой корзины составила 4 тысячи 150 сомов.

Ровно через неделю — 29 декабря 2019 года — цены резко упали, и корзина подешевела сразу на 855,5 сома.

Однако с первых чисел января 2019 года стоимость корзины стала постепенно расти. К началу февраля она перевалила за отметку в 4 тысячи сомов. С тех пор корзина стоила в районе 4,2-4,3 тысячи сомов до середины июня 2019 года.

После лишь к началу августа цены снова начали расти, а в конце сентября стоимость продуктов вновь перевалила за 4 тысячи сомов. Затем снова снизилась за счет падения цен на яблоки и груши.

Самой дорогой за год стала корзина от 11 мая 2019 года, когда ее стоимость достигла 4 тысяч 348,5 сома.

Интересно, что с 15 июня 2019 года стоимость основного набора продуктов питания находилась в диапазоне 3,7-3,8 тысячи сомов. Самой дешевой летней оказалась корзина от 27 июля — 3 тысячи 710 сомов.

Самые дорогие и дешевые продукты

За год самой стабильной оказалась цена на хлеб. В начале эксперимента он стоил 15 сомов, но уже через неделю цена снизилась до отметки в 14 сомов. К середине ноября 2019 года он стоит столько же.

Хлеб — единственный продукт корзины, который за год ни разу не подорожал.

Одним из самых стабильных по стоимости продуктов корзины можно считать и замороженное филе минтая. В начале ноября 2018 года оно стоило 138 сомов. В декабре 2018 года цена выросла сразу на 22 сома — до 160 сомов, а к 22 декабря филе стоило 183 сома. Но с тех пор цена на него не менялась.

Практически такая же ситуация с молоком. В начале эксперимента литр продукта стоил 33 сома. В начале 2019 года цена поднялась сразу на 3 сома — до 36 сомов, а потом и вовсе до 41. На сегодня цена на молоко так и колеблется в диапазоне 36-41 сом.

Долгое время относительно стабильной оставалась цена на мясо. Оно начало резко дорожать только осенью 2019 года.

Осенью 2018 года килограмм говядины стоил 260 сомов, но потом цена повысилась до 319 сомов, и дальше мясо только дорожало. К началу зимы оно стоило уже 340 сомов. Самой дорогой говядина была в первую неделю 2019 года, когда ее стоимость выросла до 402 сомов. Но к концу января цена опустилась до отметки в 309 сомов и оставалась такой же до конца июля 2019 года.

Всего за две недели августа мясо подорожало на 22 сома и стало стоить 329-330 сомов. В начале сентября рост цен продолжился. В итоге к середине ноября стоимость говядины достигла 345-350 сомов.

За год мясо в Бишкеке подорожало на 90 сомов.

Самые часто меняющиеся цены — на яйца и растительное масло. В течение года они колебались практически каждую неделю.

В супермаркете, куда мы ходим за продуктами, именно на этот вид товаров часто распространялись какие-либо акции. Поэтому их можно было купить даже дешевле, чем на базаре. В итоге за год яйцо подорожало на 6 сомов, а растительное масло — на 3 сома.

Цены на фрукты и овощи осенью 2019 года оказались гораздо выше, чем в 2018-м. Например, сладкий болгарский перец в 2018-м был дешевле в два раза, помидоры и огурцы — в 1,5 раза. Цены на яблоки и груши тоже не особо радуют. С осени 2018 года они остаются практически на одном уровне. Существенно удешевления не было даже летом и в начале осени, когда собирают урожай.

Осенью прошлого года килограмм яблок стоил на 6 сомов дешевле, а груш — на 5 сомов.

Существенно не изменились цены на лук и картофель, морковь и капуста подорожали на 9 сомов. Зато в этом году, благодаря работе Каиндинского сахарного завода, сахар подешевел на 8 сомов.

Когда сказывается импорт

Кыргызстан — страна, зависящая от импорта товаров. Еще с 1990-х годов в Кыргызстане отрицательное сальдо торгового баланса. Это значит, что ввозят товаров гораздо больше, чем вывозят. На сегодня импорт страны превышает экспорт почти в 2,5 раза.

Республика полностью обеспечивает себя только картофелем, овощами и фруктами, молоком. Остальное приходится завозить.

Простые кыргызстанцы чаще всего не ощущают этого влияния. Разве что когда случается резкий рост цен на какой-либо импортный продукт. В этом году неприятным сюрпризом стал резкий рост цены на гречневую крупу.

За год гречка в Кыргызстане подорожала в 2,4 раза — с 26 до 63 сомов.

В Кыргызстане цены на гречку и рис сравнялись. Причина резкого подорожания — снижение посевных площадей культуры в России. Там цена на гречку тоже растет. Российские поставщики повысили цену на крупу на 25-50 процентов. Они отмечают, что дефицита не будет, просто цена теперь установится на экономически обоснованном уровне.

Кроме того, осенью в Кыргызстане стали расти цены на муку. В октябре мука высшего сорта подорожала на 1,42 сома, или 3,8 процента, а первого сорта — на 0,73 тыйына, или 2,4 процента.

При этом цены на хлеб в Бишкеке не изменились, зато сразу на 9 сомов подорожали макароны — с 32 до 41 сома. Правда, потом цена немного снизилась. Сегодня они стоят 38 сомов.