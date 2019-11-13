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Экономика

В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной продукции

В странах Евразийского экономического союза предложили создать единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов интеллектуальной собственности. С таким предложением накануне выступил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.

По его словам, рост оборота контрафактной продукции — мировая тенденция. В ЕАЭС объемы контрафакта также увеличиваются. Согласно статистике таможенных служб стран союза, в 2018 году выявлено 17,3 миллиона единиц контрафактной продукции. Это на 54 процента больше, чем в 2017 году, и на 73 процента больше, чем в 2014-м.

«Ситуация усугубляется стремительным развитием электронной коммерции. Контрафактные и пиратские товары зачастую продают через социальные сети и мобильные приложения. Нам нужны эффективные механизмы евразийского масштаба, которые позволят противодействовать распространению контрафактной продукции. Считаем необходимым выработать согласованные подходы для пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете», — подчеркнул Тимур Жаксылыков.
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