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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 9 ноября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 71 сом — до 3 тысяч 967 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи, а также стоимости круп общая стоимость корзины варьируется.

За последние семь дней подешевели рис, гречка, яблоки, бананы, молоко и растительное масло. А подорожали при этом огурцы, помидоры, перец и капуста. Это в итоге и привело к увеличению стоимости корзины.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 697 сомов. Такое изменение связано с сезонным фактором. До сих пор относительно высокой остается цена на груши. Кроме того, выросла на гречку. В итоге ее стоимость сравнялась с ценой на рис. Кроме того, с первым похолоданием значительно начали расти цены на свежие овощи.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются лук, хлеб и картофель. А вот самой стабильной остается цена на рыбу. Интересно, что стоимость рыбы остается не меняется почти весь год нашего эксперимента.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
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