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Экономика

Турция не будет снижать пошлины на кыргызскую фасоль

Турция не может снизить пошлины и предоставить какие-либо преференции по фасоли Кыргызстану. Об этом стало известно на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева с министром торговли ТР Рухсар Пекджан.

Посол КР попросил включить Кыргызстан в программу стран, пользующихся особенной (специальной) поддержкой. Кубанычбек Омуралиев также обратился с просьбой к турецкой стороне снизить  таможенные пошлины на кыргызскую фасоль на постоянной основе.

«Рухсар Пекджан отметила, что в 2017 году из-за неурожая бобовых Турция снизила ввозные таможенные пошлины. Но сейчас такой необходимости нет. Поэтому для защиты турецких производителей фасоли республика не может снизить пошлины и предоставить какие-либо преференции КР», — говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и Турции. Для принятия эффективных мер по увеличению товарооборота между двумя странами отмечена необходимость проведения девятого заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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