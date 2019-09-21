14:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (57)

Продуктовая корзина Бишкека на 21 сентября. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 14 сентября. Сколько семья тратит на еду

За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 166,5 сома — до 4 тысяч 82 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется.

За последние семь дней подешевели картофель, сахар и растительное масло. А вот подорожали рис, огурцы, помидоры, и яблоки. Это и привело в итоге к росту стоимости корзины. В итоге впервые за три месяца она превысила 4 тысячи сомов.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 812 сома. Такое изменение связано с сезонным фактором. Стоит отметить, что до сих пор очень высокой остается цена на яблоки. За последнюю неделю они выросли в цене почти вдвое. Кроме того, вторую неделю подряд дорожает рис.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб и картофель. А вот самой стабильной остается цена на рыбу и молоко.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка:
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 14 сентября. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 сентября. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 31 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 3 августа. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина. Как расходятся цены в отчетах чиновников и магазинах
Продуктовая корзина Бишкека на 27 июля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 июля. Сколько семья тратит на еду
Популярные новости
Официальный комментарий &laquo;Центерры Голд&raquo; относительно бизнеса в&nbsp;Монголии Официальный комментарий «Центерры Голд» относительно бизнеса в Монголии
Кыргызстан получит грант в&nbsp;$50 миллионов на&nbsp;диверсификацию экономики Кыргызстан получит грант в $50 миллионов на диверсификацию экономики
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
АБР выделит грант для дополнительного финансирования проектов в&nbsp;Кыргызстане АБР выделит грант для дополнительного финансирования проектов в Кыргызстане
Бизнес
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области