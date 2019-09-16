Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина рассказала, какие товары могут быть экспортным преимуществом. Об этом она заявила сегодня во время круглого стола.

«Мы, получая заявки кыргызстанского бизнеса на выход на внешние рынки, знаем, что обязательно должны во всех соглашениях иметь в преференциальном режиме такой продукт, как бобовые. Они, по нашему мнению, являются экспортным специалитетом. Мясо баранины нам кажется конкурентным преимуществом. Из минеральной продукции Кыргызстан богат травертином. Это отделочный материал, который востребован в мире», — подчеркнула Вероника Никишина.

При этом в ЕЭК знают и тот сегмент промышленности Кыргызстана, который нужно защищать пошлинами. Это ряд промышленной группы товаров, конкуренция с которым была бы нежелательной, — продукция легкой промышленности, лампочки, аккумуляторы.

«Но основная проблема — недостаточная консолидация тех товарных партий, которые кыргызский бизнес мог бы предложить своим покупателям на рынках внешних стран. И здесь нам кажется важным создать сеть распределительных центров, которые могли быть агрегаторами продукции малого бизнеса», — заключила министр ЕЭК.