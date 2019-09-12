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Экономика

Девять причин инвестировать в Бишкек. В мэрии назвали приоритетные направления

Директор департамента экономики и инвестиций мэрии Бишкека Медербек Алиев рассказал на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, почему стоит инвестировать в Бишкек.

По его словам, в Кыргызстане очень либеральное законодательство в сфере регулирования инвестиций, которое создает равные условия для иностранных и местных компаний.

Медербек Алиев отметил, что в Бишкеке самые низкие налоги и тарифы на электроэнергию среди столиц Центральной Азии.

«Среди факторов успешных инвестиций — устойчивые макроэкономические показатели и прогнозы на три года, стратегическое расположение и потенциал внешних рынков, выгодное сотрудничество с международными организациями», — сказал он.

Кроме того, причинами он обозначил безвизовый режим с 71 страной мира и свободную международную торговлю, а также доступную квалифицированную рабочую силу.

«Основные приоритетные секторы экономики Бишкека — переработка сельхозпродукции, легпром, сфера услуг, строительство, информационные технологии, туризм и другие», — добавил Медербек Алиев. И отметил, что в столице бурно развиваются IT-технологии.

«Львиная доля идет на экспорт, и основная деятельность парка высоких технологий — разработка программного обеспечения, поддержка наукоемкого бизнеса и другие», — заключил глава департамента экономики и инвестиций.
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