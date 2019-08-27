Centerra объявила о прекращении судебных разбирательств, затрагивающих Кумтор

Centerra Gold Inc. объявила о прекращении оставшихся судебных разбирательств, затрагивающих проект «Кумтор», включая международный арбитраж в Постоянной палате третейского суда в соответствии со Стратегическим соглашением об охране окружающей среды и развитию инвестиций, заключенным ранее с правительством Кыргызстана. Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечено, все обязательства в рамках соглашения, включая урегулирование споров и освобождение от ответственности, а также обязательства Kumtor Gold Company о выплате взносов в различные природоохранные и социальные фонды правительства, вступили в силу.

«Вступление в силу стратегического соглашения укрепляет наши прочные отношения с правительством Кыргызстана и является поворотной точкой в истории проекта «Кумтор». Определенность, внесенная стратегическим соглашением, позволит продолжить работу над расширением запасов и ресурсов проекта, продлить срок эксплуатации рудника, повысить его эффективность и прибыльность, укрепить нашу приверженность социальным программам и защите окружающей среды для взаимной выгоды Centerra Gold и Кыргызстана», — отметил президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри.