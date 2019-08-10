Centerra Gold объявила о выполнении условий стратегического соглашения

Centerra Gold Inc. объявила, что все условия, предшествующие выполнению стратегического соглашения, заключенного с правительством Кыргызстана 11 сентября 2017 года, выполнены или отменены, и поэтому стороны признали, что дата завершения первого этапа (как определено в документе) наступила.

Все стороны соглашения в настоящее время пытаются прекратить оставшиеся судебные разбирательства, затрагивающие проект «Кумтор», в частности, международный арбитражный процесс в Постоянной палате третейского суда, а также некоторые гражданские разбирательства. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

После прекращения арбитражного и гражданских разбирательств (дата второго этапа завершения) дочерняя компания Centerra Gold Inc. в КР «Кумтор Голд Компани» произведет выплаты, требуемые в рамках стратегического соглашения, в том числе в Фонд развития природы КР и Фонд поддержки онкологической службы. Предприятие ожидает, что второй этап завершения начнется в третьем квартале 2019-го.

По запросу кабмина «Кумтор Голд Компани» взяла на себя обязательство сделать определенные дополнительные отчисления республике (сверх требуемых в рамках стратегического соглашения) с целью укрепления общественного согласия на свою деятельность в стране. В частности, компания выплатит:

— единовременный взнос в размере $5 миллионов в новый Фонд социального партнерства для развития регионов КР в течение пяти рабочих дней с даты наступления второго этапа завершения;

— единовременный взнос в размере $5 миллионов в региональный фонд в течение 12 месяцев после наступления второго этапа завершения;

— ежемесячные отчисления в региональный фонд, эквивалентные 0,4 процента доходов «Кумтор Голд Компани» от проекта «Кумтор», полученные после наступления второго этапа завершения;

— ежегодный взнос в размере $1 миллиона в Фонд развития природы Кыргызстана;

— расходы на разведку в размере не менее $16 миллионов на проекте «Кумтор» в течение двухлетнего периода.

Организация планирует инвестировать эту сумму к концу этого года.

Данные платежи и расходы зависят от того, продолжит ли правительство соблюдать условия, предусмотренные в стратегическом соглашении.

«Завершение выполнения условий по стратегическому соглашению является свидетельством прочных отношений Centerra Gold Inc. с кабмином КР. Срок завершения выполнения условий документа продлевался несколько раз, в то время как стороны совместно работали над их выполнением. Мы достигли этого этапа благодаря обязательству правительства обеспечить стабильность для «Кумтора» и последующих горнодобывающих работ», — заявил президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри.

Как отмечалось ранее, стратегическое соглашение предусматривает среди прочего всеобъемлющее урегулирование вопросов, влияющих на проект «Кумтор», и подтверждение кабмином того, что действующее соглашение от 2009-го, регулирующее проект, остается в полной силе, включая определяемые им налоговый и фискальный режимы.