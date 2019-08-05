Страны ЕАЭС должны защитить рынок от ввоза опасной продукции из третьих стран

Странам Евразийского экономического союза нужно принять дополнительные меры к защите рынка ЕАЭС от ненадлежащей и небезопасной продукции, ввозимой из третьих стран. С такой рекомендацией выступила коллегия Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что одна из ключевых задач ЕЭК — создание эффективной системы защиты внутреннего рынка союза от небезопасной продукции. Этому должен способствовать постоянный и конструктивный диалог руководителей органов госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС и таможенных органов. В рекомендации коллегии ЕЭК определен алгоритм их взаимодействия.

«Национальные органы госконтроля при обнаружении в своей стране такой продукции должны проинформировать таможенные органы, представив им ряд сведений. В том числе название небезопасного товара, дату его выявления, наименование предприятия или фамилию предпринимателя, которые продавали такой товар, данные о товаросопроводительных документах, наименование страны изготовления, предприятия-изготовителя. Аналогичную информацию органам госконтроля предоставляют таможенные органы, если у них есть основания полагать, что какая-либо продукция ввозится из третьих стран с нарушением техрегламентов союза», — подчеркнули в ЕЭК.

Получив сведения, органы госконтроля и таможни применят меры в соответствии с национальным законодательством и правом ЕАЭС.

Например, в течение пяти рабочих дней проведут предварительное разбирательство в отношении такой продукции и уведомят таможенный орган, направивший информацию, о его итогах.

В ЕЭК отмечают, что ее рекомендации позволят обмениваться информацией между госорганами, выявлять на границе ненадлежащую и небезопасную продукцию, поступающую из третьих стран, предотвращать выпуск ее в обращение, а также ускорить выявление товаров, не соответствующих требованиям техрегламентов ЕАЭС.

«В будущем, после подписания межгосударственного соглашения по гармонизации госконтроля, такое взаимодействие планируется ввести на обязательной основе с учетом применения рекомендации», — заключили в комиссии.