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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (49)

Продуктовая корзина. Как расходятся цены в отчетах чиновников и магазинах

Министерство экономики предоставило информацию о розничных ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары на рынках Кыргызстана за последний месяц.

Мы сравнили их с данными нашей продуктовой корзины, чтобы понять, как на самом деле меняются цены на еду.

Рынок или супермаркет

По данным Минэкономики, за месяц подорожали мука, макаронные изделия, местный и импортный рис, свинина, говядина, баранина, птица и цемент.

Из этого набора в продуктовую корзину 24.kg входят три продукта — макаронные изделия, импортный рис и говядина. Сравнение показало, что данные о росте цены совпадают только по одному продукту.

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С 28 июня макаронные изделия и импортный рис на рынках страны подорожали на 0,31 и 0,66 сома. Однако в супермаркете, куда мы традиционно ходим считать стоимость нашей корзины, цены на них не изменились. Более того, показатель остается стабильным более полугода.

Совпали данные о том, что подорожала говядина. Правда, в супермаркете мясо подорожало сразу на 10 сомов, а на рынках и в отчетах чиновников — только на 5,75 сома.

Данные по продуктам, цены на которые снизились за последние 30 дней, совпали полностью.

Так, подешевели молоко, сахар, куриные яйца и картофель. Только в отчете Минэкономики снижение более скромное, чем в продуктовой корзине 24.kg. По нашим подсчетам, из этого набора больше всего подешевели молоко и картофель — на 6 сомов. А Минэкономики утверждает, что их цена снизилась лишь на 0,13 и 2,69 сома.

Яйца из нашей корзины подешевели на 3 сома, а сахар — на 2. У чиновников — на 1,25 и 0,57 сома.

Что скажет Нацстатком

Данные по ценам на продовольственные продукты приводит и Национальный статистический комитет. По основным продуктам он дает данные ежедневно. Мы решили сравнить и их. Единственный продукт, которого нет в ежедневном отчете,- макаронные изделия. По ним данные Нацстатком представляет раз в месяц.

Мы решили сравнить данные Нацстаткома об изменении цен на говядину, рис, молоко, сахар, яйца и картофель в Бишкеке с показателями нашей корзины. Ни один из шести показателей официальных данных из корзины 24.kg не сошелся.

Наиболее приближенными оказались цены на картофель. По данным Нацстаткома, он подешевел на 5,13 сома, а по нашим — на 6 сомов.

Рис и говядина, согласно данным Нацстаткома, подорожали на 0,31 и 1,9 сома соответственно. В нашей корзине стоимость риса осталась без изменений, а говядина подорожала сразу на 10 сомов. Яйца в корзине 24.kg подешевели на 3, а в официальных отчетах — на 1,92 сома.

При сравнении выяснилось, что Нацстатком сообщил о росте цены на сахар в Бишкеке на 0,13 сома, а в корзине 24.kg он, наоборот, подешевел на 2 сома.

При этом ведомство не зафиксировало изменения цены на пастеризованное молоко. Тогда как за месяц в супермаркете оно подешевело на 6 сомов.

Дорожает мясо, дешевеют помидоры

Чтобы понять, насколько сильно изменились цены на продукты, мы сравнили данные о стоимости продуктовой корзины за 29 июня и 27 июля. Оказалось, что из 20 наименований товаров, включенных в нее, остались неизменными цены только на шесть — макаронные изделия, рис, гречку, морковь, груши и рыбу.

За месяц стоимость продуктовой корзины 24.kg снизилась на 85,5 сома — с 3 тысяч 796 сомов до 3 тысяч 710,5 сома.

Десять продуктов за месяц подешевели. Больше всего за это время подешевели свежие помидоры — сразу на 23 сома, а меньше всего упала цена на хлеб (1 сом), бананы (1 сом) и сахар (2 сома).

За месяц выросли цены лишь на четыре продукта в корзине. Больше всего подорожала говядина — на 10 сомов.

Кроме того, повысились цены на яблоки (5 сомов), лук (2 сома) и бананы (1 сом).

Картофель подешевел в июле

По данным Национального статистического комитета, в январе — июне 2019 года в целом по республике потребительские цены повысились на 0,3 процента. При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,4 процента.

За шесть месяцев 2019 года цены и тарифы на непродовольственные товары снизились на 2 процента, услуги — на 0,4.

Если сравнить показатели, которые представили Минэкономики и Нацстатком, получается, что изменение цен зафиксировали именно в июле. Например, по итогам января — июня отмечен рост цен на картофель на 57,2 процента, а с начала июля он, наоборот, подешевел на 1,29 процента.

За январь — июнь 2019 года снижение цен наблюдалось в Ошской области (0,3) и Оше (на 0,7 процента).

Наибольший рост цен (3,1 процента) зафиксировали в Иссык-Кульской области, где по сравнению с другими регионами наиболее выросли цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 6,3 процента).

Максимальный прирост цен и тарифов на алкогольные напитки и табачные изделия зафиксирован в Иссык-Кульской области (4,5 процента), услуги — в Таласской области (1,4 процента), непродовольственные товары — в Оше (0,4 процента).
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