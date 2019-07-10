Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $969

По итогам мая на каждого кыргызстанца приходится по $696 государственного долга. За месяц бремя выросло на $1,51.

По данным Министерства финансов, на 31 мая 2019 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 453,86 миллиона (311 миллиардов 102,22 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 783 миллиона (264 миллиарда 242,34 миллиона сомов) — внешний, а $670,86 миллиона (46 миллиардов 589,88 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны увеличился на $9,12 миллиона. При этом внешний долг уменьшился на $2,96 миллиона, а вот внутренний, наоборот, вырос на $32,08 миллиона. Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 701,46 миллиона (45 процентов от всего внешнего долга страны). За месяц показатель сократился на $2,43 миллиона.

По итогам мая 2019 года госдолг составил 51,4 процента ВВП.

На 1 мая 2019 года в республике проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по КР — 15 тысяч 875 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 3,06 своей зарплаты.